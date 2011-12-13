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В Минской области зарегистрирован случай заболевания бешенством крупного рогатого скота

13 декабря 2011 11:25
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Новости Беларуси, Минская область. Вирус поражает нервную систему и может привести к летальному исходу.

В течение двух месяцев хозяйство будет находиться на карантине. Работникам, которые были в контакте с больным животным, сделали прививки. Вакцинированы от бешенства и все животные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мамчиц, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Дзержинского райисполкома:
Все контактирующие люди, которые работают на ферме и имели контакт с данным животным, были вакцинировали. Также был вакцинирован весь скот.
Данный скот на мясо пока ещё не пойдёт. Никто не даст разрешение ветеринарной службы, пока данный объект находится на карантине, на продажу данного скота или на вывоз на мясокомбинаты.

# происшествия

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