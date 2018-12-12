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В Минской области задержаны похищавшие деньги под видом газовиков мужчины

12 декабря 2018 08:30
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Новости Беларуси. 8 декабря в агрогородке Колодищи были задержаны мужчины, которые под видом работников «Мингаза» проникали в чужие квартиры с целью кражи.  

По сведениям УВД Миноблисполкома, 12 ноября в милицию обратилась 80-летняя жительница Заславля. Заявительница рассказала о двух мужчинах, которые представились сотрудниками «Мингаза» и предложили проверить газовое оборудование.  

Пока один отвлекал хозяйку на кухне, другой похитил 45 рублей, 5 долларов и банковскую карту «Беларусбанк», с которой через несколько минут после ухода «газовиков» пропали деньги. Совокупный ущерб составил 1155 рублей.  

В ходе расследования стало известно, что имели место аналогичные правонарушения. Приметы подозреваемых и манера действий совпадали.  

Личности злоумышленников были установлены, они из Рязанской области, оба безработные. Имевшиеся данные показывали, что мужчины приехали для совершения преступлений. Это дало основания предполагать, что дуэт может вновь попытаться похитить средства у жителя Беларуси.  

В Минской области задержаны похищавшие деньги под видом газовиков мужчины-1

Фото: УВД Миноблисполкома  

8 декабря подозреваемые были задержаны в Колодищах. Жертвой стала 82-летняя пенсионерка. Задержанные помещены в ИВС.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.  

Если вы пострадали от действий мужчин, изображенных на фото, сообщите об этом по телефонам: 8-017-229-07-04, 8-017-267-26-39, 8-017-268-88-02, 8-029-686-76-90, 8-029-507-86-40.  

Зимой 2018 года в Гомеле у посетительницы клуба украли 60 рублей. 

Похитительницей оказалась женщина в фате – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

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