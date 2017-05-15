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В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены

15 мая 2017 15:51
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Новости Беларуси. Операция «Скорость» проводится на Минщине. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об усиленном контроле скоростного режима на трассах региона.

Всего за 13 и 14 мая в области произошло 8 аварий, один человек погиб, 8 – ранены.

В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены-1

В одном из ДТП водитель близ Логойска не уступил дорогу и врезался в мотоциклиста (тот погиб). Второй водитель в Вилейском районе не справился с управлением, вылетел на встречную и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате две пассажирки попали в больницу.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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