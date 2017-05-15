В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены

Всего за 13 и 14 мая в области произошло 8 аварий, один человек погиб, 8 – ранены.

Новости Беларуси. Операция «Скорость» проводится на Минщине. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об усиленном контроле скоростного режима на трассах региона.

В одном из ДТП водитель близ Логойска не уступил дорогу и врезался в мотоциклиста (тот погиб). Второй водитель в Вилейском районе не справился с управлением, вылетел на встречную и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.