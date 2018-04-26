В Минской области школьник взломал страницу учителя и начал шантажировать его

Новости Беларуси. Социальный педагог одной из школ Минской области рассказал родителям некоторых старшеклассниц, что девочки курят.

По информации УВД Миноблисполкома, подростков отругали родители. Один из одноклассников девочек решил отомстить за них, взломал аккаунт учителя в социальных сетях, начал шантажировать его опубликованием личной переписки и заставил извиниться перед теми, кто был обижен.

Школьник решил взломать аккаунт через установление на компьютер учителя вредоносное ПО, которое просканирует компьютерную систему жертвы и направит интересующую информацию своему хозяину, или заставить сделать какие-либо другие неосторожные шаги.

Подросток создал фейковую страницу под видом девушки, используя самые современные системы анонимности, познакомился с объектом будущего шантажа и начал с ним переписку.

«Оказалось, что у новых знакомых имеются общие интересы, в числе которых музыка. «Девушка» похвасталась, что пользуется программой-плеером, которая очень качественно воспроизводит любую музыку, и даже согласилась поделиться ссылкой на программу со своим новым другом. К тому же, по ее словам, программа подключена к большому бесплатному архиву классной музыки, с которого легко скачивать понравившиеся композиции».

«Новому другу» была направлена вредоносная ссылка, которой воспользовался молодой учитель. Программа была установлена, но мужчина написал, что музыку она не ищет. «Девушка» предположила, что у него неверные настройки и скинула ему те, которые являются правильными.

После этого злоумышленник получил доступ к соцсетям жертвы и начала угрожать ему, что вся переписка будет показана ученикам и педколлективу, если педагог не извинится.

Учитель обратился в милицию. Была установлена личность школьника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности». Ее санкция предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Сотрудники УВД предупреждают избегать рисков, не переходить по неизвестным ссылкам и не вводить свои личные данные с чужих компьютеров.

Мошенничество в интернете: как вас могут обмануть и что делать, если это произошло?