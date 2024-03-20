В Минской области с начала весеннего сезона произошло около 60 загораний сухой растительности

Новости Беларуси. В Минской области участились случаи загораний сухой растительности. Только с начала весеннего сезона зафиксировано порядка 60 таких пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как правило, они связаны с тем, что владельцы частных участков избавляются от прошлогодней растительности и мусора, выбирая не самый безопасный метод. Весенние палы сухой травы нередко влекут за собой печальные последствия: от уничтожения жилых домов и хозпостроек до травмирования и даже гибели людей. Для предотвращения ЧП спасатели проводят профилактические рейды. И напоминают жителям правила безопасного разведения костров.

Виталий Ильючик, начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Простые правила безопасности, при соблюдении которых сжигать мусор разрешается, когда, во-первых, безветренная погода, во-вторых, участок должен быть убран от сухой растительности, чтобы предупредить распространение пламени по сухой растительности. Вода должна быть, средства тушения, лопата. Самое главное, конечно, ни в коем случае не оставлять участок без присмотра.

МЧС напоминает: незаконное выжигание сухой растительности влечет за собой штраф в размере от 400 до 1 200 белорусских рублей.