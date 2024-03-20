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В Минской области с начала весеннего сезона произошло около 60 загораний сухой растительности

20 марта 2024 17:33
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Новости Беларуси. В Минской области участились случаи загораний сухой растительности. Только с начала весеннего сезона зафиксировано порядка 60 таких пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области с начала весеннего сезона произошло около 60 загораний сухой растительности-1

Как правило, они связаны с тем, что владельцы частных участков избавляются от прошлогодней растительности и мусора, выбирая не самый безопасный метод. Весенние палы сухой травы нередко влекут за собой печальные последствия: от уничтожения жилых домов и хозпостроек до травмирования и даже гибели людей. Для предотвращения ЧП спасатели проводят профилактические рейды. И напоминают жителям правила безопасного разведения костров.

В Минской области с начала весеннего сезона произошло около 60 загораний сухой растительности-4

Виталий Ильючик, начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Простые правила безопасности, при соблюдении которых сжигать мусор разрешается, когда, во-первых, безветренная погода, во-вторых, участок должен быть убран от сухой растительности, чтобы предупредить распространение пламени по сухой растительности. Вода должна быть, средства тушения, лопата. Самое главное, конечно, ни в коем случае не оставлять участок без присмотра.

МЧС напоминает: незаконное выжигание сухой растительности влечет за собой штраф в размере от 400 до 1 200 белорусских рублей.

# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области

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