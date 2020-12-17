В Минской области Renault врезался в дерево, погиб пассажир

Новости Беларуси. ДТП на трассе Воложин – Вишнево – Клим. Погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

34-летний водитель неправильно выбрал скорость движения на закруглении дороги и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

24-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель госпитализирован. Он был в состоянии алкогольного опьянения.