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В Минской области Renault врезался в дерево, погиб пассажир

17 декабря 2020 14:11
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Новости Беларуси. ДТП на трассе Воложин – Вишнево – Клим. Погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области Renault врезался в дерево, погиб пассажир-1

34-летний водитель неправильно выбрал скорость движения на закруглении дороги и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

24-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель госпитализирован. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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