В Минской области произошел падеж 52 голов крупного рогатого скота

В частности, в Любанском районе произошел падеж 52 голов крупного рогатого скота, что привело к ущербу в сумме 6 миллионов рублей.
А в Барановичском районе тракторист-машинист одного из СПК два года «запасался» химикатами. Получая удобрения, вез их не в поле, а к себе домой. Кому бывший работник сельхозкооператива собирался реализовать 180 литров удобрений, выяснят в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов. По месту его жительства, помимо химикатов, обнаружены канистры с 80 л дизельного топлива и 5 л машинного масла. Девятимиллионный ущерб колхозу возмещен в полном объеме, но, несмотря на это, ему придется держать ответ за присвоение чужого имущества по уголовной статье, пишет «Р».
Ольга МАКРИЦКАЯ, сотрудник УБЭП МВД Беларуси:
По всем фактам правоохранители добились возмещения причиненного ущерба.