В Минской области произошел падеж 52 голов крупного рогатого скота

За период уборочной кампании текущего года были выявлены и факты завышения объемов выполненных работ, и случаи падежа крупного рогатого скота, когда нарушались санитарные нормы и технологии содержания животных.

В частности, в Любанском районе произошел падеж 52 голов крупного рогатого скота, что привело к ущербу в сумме 6 миллионов рублей.

А в Барановичском районе тракторист-машинист одного из СПК два года «запасался» химикатами. Получая удобрения, вез их не в поле, а к себе домой. Кому бывший работник сельхоз­кооператива собирался реализовать 180 литров удобрений, выяснят в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов. По месту его жительства, помимо химикатов, обнаружены канистры с 80 л дизельного топлива и 5 л машинного масла. Девятимиллионный ущерб колхозу возмещен в полном объеме, но, несмотря на это, ему придется держать ответ за присвоение чужого имущества по уголовной статье, пишет «Р».

Ольга МАКРИЦКАЯ, сотрудник УБЭП МВД Беларуси:

По всем фактам правоохранители добились возмещения причиненного ущерба.