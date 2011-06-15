В Минской области ограбили предпринимателя, который поверил, что ему помогут купить валюту

В Дзержинском районе расследуют обстоятельства дерзкого разбойного нападения, совершенного в четверг около трех часов дня в лесном массиве вблизи деревни Городище.

25-летний минчанин, индивидуальный предприниматель, подвозил в своем автомобиле молодого человека с матерью, знакомых ему лишь наглядно. По предварительной договоренности, молодой человек должен был помочь предпринимателю с покупкой валюты.

Попутчик попросил вначале завезти его мать в деревню, дорога к которой шла через лес, а затем уже заехать за валютой. Однако на обратном пути пассажир неожиданно напал на водителя, ударив его ножом в шею и выдворив из автомобиля. Завладев иномаркой, а также 100 млн. белорусских рублей и 150 долларами, которые перевозились в автомобиле, он поспешил скрыться в неизвестном направлении.



В милицию о случившемся сообщил сам потерпевший. Незамедлительно был введен план «Перехват». В тот же день около 22 часов автомобиль пострадавшего в исправном состоянии был обнаружен в Дзержинске.



А на следующий день, когда кольцо поисков стало сжиматься, нападавший сам явился в РОВД с повинной. Как пояснил подозреваемый, 68 млн. рублей из похищенной суммы он уже успел истратить на покупку автомобиля в одном из столичных автосалонов, остальное раздал за долги.

Возбуждено уголовное дело по ст.207 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разбойное нападение, совершенное при отягчающих обстоятельствах), по которой преступнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минскую правду».