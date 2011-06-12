В Минской области мужчина ворвался в банк с ножом, чтобы погасить кредиты

30-летний житель города Копыля в период с 2008 по 2011 годы взял кредитов на сумму более 30 миллионов рублей. Планомерная выплата кредита закончилась в связи с увольнением с работы за прогул. Не найдя постоянной работы, спустя некоторое время он решил ограбить банк.

Незадолго до обеденного перерыва в одном из филиалов банка, он, воспользовавшись моментом, оказался возле кассира, к шее которой приставил нож. Однако женщина сумела вывернуться. Грабитель убежал.

О ЧП сообщили в милицию. Когда прибыла следственно-оперативная группа Копыльского РОВД, женщина не смогла точно описать внешность обидчика. Тем не менее, дебютанта задержали. Возбуждено уголовное дело: неудавшемуся грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.Руководство филиала поощрило кассира путевкой в санаторий.