В минских магазинах по дешевке раскупали сельдь и шпроты, подлежащие утилизации. Комментарии экспертов

Новости Беларуси. Крупную партию некачественных рыбных консервов в белорусских магазинах обнаружили сотрудники милиции. Это продукция российского производства. Несколько покупателей уже обратились с жалобами на качество. Экспертиза подтвердила, что при производстве этой партии были серьезно нарушены технологии. Каким образом некачественный товар прошел сертификацию и попал на прилавки, выясняют сотрудники правоохранительных органов.



На прилавках белорусских магазинов оказалось более 200 тысяч банок сомнительного содержания. «Сельдь в томатном соусе», «Сельдь в масле» и «Шпроты из балтийской кильки» одного из крупнейших рыбных импортеров продавалась по низким ценам. Поводом для проверки стала оперативная информация. Рыбные консервы отправили на экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Юлия Кувшинова, врач-гигиенист ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Минским городским центром гигиены и эпидемиологии проведена экспертиза рыбных консервов. Выявлены несоответствия нормам по двум критериям. Эргономическим – неприятный вкус, вкус горечи. И физико-химическим – в консервах недостаточное содержание масла.

По внешнему виду этой сельди видно, что с содержимым консервов что-то не так. Томатный соус не должен быть таким темным. В шпротах настораживает обилие жидкости. Употреблять в пищу такой продукт специалисты не советуют.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Популярность консервов вызвана невысокой стоимостью. Невысокая стоимость и должна была стать первым тревожным звоночком. Здесь претензий к магазинам быть не может, пока речь идет о честности поставщика. При производстве этих консервов была нарушена технология, они могут нанести вред здоровью. Все консервы российского производства.

Сотрудники ОБЭП уже установили все торговые объекты, куда поставлялся некачественный товар. Это более 50 магазинов по всей стране. Большую часть товара уже изъяли – низкопробную партию захоронят на спецполигоне.