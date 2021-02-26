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В Минске женщина провалилась под лёд на реке Свислочь

26 февраля 2021 06:18
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Новости Беларуси. 25 февраля около двух часов дня в Минске в реке Свислочь тонула женщина.

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил очевидец и сообщил, что в реке напротив дома по ул. Маяковского, 75 под лёд провалился человек.

В Минске женщина провалилась под лёд на реке Свислочь -1

Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что в 20 метрах от берега в промоине глубиной около 2,5 м находится женщина. Самостоятельно выйти на берег она не могла. Двое спасателей в защитных водонепроницаемых костюмах извлекли женщину из воды.

Пострадавшую осмотрели медики, она была госпитализирована с диагнозом «общее переохлаждение».

Ранее в феврале спасатели пришли на помощь лучшему другу человека. В Гродно под лёд провалилась собака – здесь подробности.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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