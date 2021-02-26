В Минске женщина провалилась под лёд на реке Свислочь

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил очевидец и сообщил, что в реке напротив дома по ул. Маяковского, 75 под лёд провалился человек.

Новости Беларуси. 25 февраля около двух часов дня в Минске в реке Свислочь тонула женщина.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что в 20 метрах от берега в промоине глубиной около 2,5 м находится женщина. Самостоятельно выйти на берег она не могла. Двое спасателей в защитных водонепроницаемых костюмах извлекли женщину из воды.

Пострадавшую осмотрели медики, она была госпитализирована с диагнозом «общее переохлаждение».