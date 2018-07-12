В Минске завершено расследование нападений на женщин в Серебрянке

Как сообщает УСК по Минску, в лесопарковых зонах Серебрянки в ночь на 5 и 6 января, а также 1 февраля 2018 года нетрезвый злоумышленник нападал на женщин с ножом, чтобы завладеть их имуществом. В отношении первой пострадавшей правонарушитель в том числе совершил изнасилование и иные действия сексуального характера.

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В двух других случаях нападавший не смог завладеть деньгами гражданок, поскольку из опасения быть задержанным очевидцами решил скрыться. Одной из потерпевших злоумышленник угрожал убийством, если она что-либо расскажет.

Подозреваемого задержали 3 февраля. В ходе расследования были изъяты и зафиксированы следы преступления, которые, согласно заключению специалистов ГКСЭ, полностью совпали со сравнительными образцами ДНК задержанного.

У фигуранта не обнаружены какие-либо психические расстройства, гражданин мог осознавать свои действия и управлять ими. Действия злоумышленника квалифицированы по четырём статьям УК РБ. Свою вину подозреваемый признал в полном объёме, сейчас гражданин содержится под стражей.

Зимой 2018 года в Минске мужчина изнасиловал и ограбил 18-летнюю девушку.