В Минске задержана интернациональная группа валютчиков

В нее входило шесть человек. Это представители Беларуси, Азербайджана и Ирана.

Руководил же незаконной деятельностью 40-летний азербайджанец. Он был задержан на минском рынке «Экспобел» в момент очередной сделки по обмену долларов США на белорусские рубли. По информации правоохранительных органов, с помощью пяти посредников за июнь-июль текущего года азербайджанец получил доход свыше 50 млн рублей.

В отношении валютчика возбуждено уголовное дело по статье 233 «Незаконная предпринимательская деятельность», сообщает ctv.by. Также решается вопрос о привлечении к уголовной либо административной ответственности «коллег» задержанного, которые осуществляли скупку валюты.

оперативный работник УДФР Комитета государственного контроля по Минской области и Минску:

Данный гражданин, на протяжении, как в настоящее время установлено июня-июля совершил не менее 10 сделок по обмену иностранной валюты. Получил доход на сумму более 50 млн рублей.