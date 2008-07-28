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В Минске задержан необычный мошенник

28 июля 2008 16:44
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Мужчина обманным путем вымогал деньги у состоятельных граждан. Правоохранительные органы больше месяца охотились на псевдоохотника за людьми. Преступнику всего 34, но биография уже дважды перечеркнута... сроками. Одна статья – мошенничество и несколько лет "отсидки". Но каждый раз, оказавшись за решеткой, Петр Шершов снова планировал на дело. У него нет высшего образования, но, тем не менее, он достаточно разбирается в психологии поведения людей. Достаточно, чтобы обвести вокруг пальца, на 1,5 тысячи долларов.

Шершов действовал по четко выработанной стратегии. Во дворах присматривал дорогие автомобили, а затем от соседей узнавал информацию о владельцах. Дальше было все просто. Псевдокиллер звонил жертве и сообщал, что ее заказали. За 1,5 тысячи долларов мошенник предлагал не убивать. И как бонус диск с информацией о заказчике. Но ни диска, ни заказа, ни встреч. Получив деньги, преступник бесследно исчезал.

Шесть человек "купились" на недешевый обман. Теперь злоумышленнику придется откупиться собственной свободой. По статье ему грозит до четырех лет.
# происшествия

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