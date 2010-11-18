В Минске задержали партию психотропного вещества ценой в 3,5 тысячи долларов

Распространителей было двое, они проживали в столице и предлагали купить наркотики, в основном, молодежи.
Как отметили правоохранители, задержанная партия на черном рынке оценивается в 3,5 тысячи долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Было задержано около 140 грамм вещества JWH-250. Это опасное психотропное вещество, по воздействию более сильное, чем марихуана. Применяется в разных курительных смесях. Занимались его реализацией двое граждан Беларуси. Они занимались мелкооптовой и розничной продажей. Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе. Ведется поиск всей преступной схемы. Заведено уголовное дело.