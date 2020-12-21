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В Минске задержали мужчину и женщину, которые украли одежду из магазина

21 декабря 2020 13:31
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Новости Беларуси. За кражу одежды в одном из магазинов Минска задержаны два человека, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вечером 8 декабря 26-летняя женщина и 28-летний мужчина украли два джемпера стоимостью более 270 рублей и скрылись.

В Минске задержали мужчину и женщину, которые украли одежду из магазина-1

Следователям мужчина рассказал, что продал похищенное по низкой цене случайным прохожим на одном из столичных рынков.

Фигуранты ранее судимы за кражи, а мужчина еще и за незаконный оборот запрещенных веществ. Оба нигде не работают и привлекались к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Сейчас они под стражей.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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