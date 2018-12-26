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В Минске за хранение марихуаны задержан 40-летний водитель автобуса

26 декабря 2018 14:18
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Новости Беларуси. В Минске за хранение марихуаны задержан водитель автобуса.

По информации ГУВД Мингорисполкома, у правоохранителей была информация о том, что 40-летний мужчина, который работает водителем, причастен к хранению наркотического средства.

Эта информация подтвердилась и мужчина был задержан. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены и изъяты 28,76 граммов марихуаны.

Мужчина рассказал, что хранил наркотики в личных целях и не планировал их сбывать. Проверяется достоверность этого сообщения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

В начале декабря в Минске был задержан подозреваемый в хранении наркотиков бармен (читать далее).

# Наркотики

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