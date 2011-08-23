В Минске взяли с поличным «граффитчиков»

Дело могут возбудить по ст.341 "Осквернение сооружений и порча имущества" или ст.218 "Умышленные уничтожение либо повреждение имущества". Первая предусматривает арест на срок до трех месяцев, а ч.1 другой - до двух лет ограничения свободы. Два молодых человека разрисовывали стены зданий в центре города. От рук горе-художников пострадали кафе, магазины и жилые дома на Интернациональной и Революционной.



Один из задержанных - 20-летний ведущий специалист одного из крупных банков. Второй - 18-летний повар одного из ресторанов.