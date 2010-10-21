В Минске выстрелом в голову убит директор компании по продаже автомобилей

57-летний житель столицы, директор ООО «Глобал Авто Сити» был найден убитым 16 октября.

По словам старшего помощника прокурора Минской области Татьяна Калининой, в этот день около 10.15 в органы внутренних дел поступило сообщение о том, что в поселке Привольный Минского района с тыльной стороны здания предприятия обнаружен труп с огнестрельным ранением головы.

Предприятие занималось продажей автомобилей. Накануне состоялась сделка по продаже авто. Директор фирмы остался на ночь охранять имущество. В ходе осмотра окружающей территории был найден неповрежденный металлический сейф и следы, указывающие, что труп перетаскивали с места на место. Заведено уголовное дело, пишет «Звязда».