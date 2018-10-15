В Минске вор проник в квартиру, пока хозяин кормил на кухне ребёнка

Новости Беларуси. 12 октября злоумышленник проник в одну из квартир Минска с целью кражи. Хозяин жилплощади был дома.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в пятницу правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия, чтобы задержать причастных к незаконному обороту наркотиков. На улице Алибегова милиционеры услышали крик гражданина, который звал на помощь, и пошли к нему.

Возле дома правоохранители увидели двух человек, один из которых пытался убежать, а другой старался ему помешать. Милиционеры помогли остановить первого мужчину.

Второй гражданин пояснил, что был в своей квартире и кормил на кухне ребёнка, когда услышал подозрительные звуки в прихожей. Потерпевший решил узнать происхождение звуков и увидел неизвестного, который копался в его сумке.

Увидев владельца квартиры, фигурант пустился бежать. Однако гражданин побежал за ним, чтобы задержать и передать милиционерам.

Установлено, что 32-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Осенью 2018 года в Минске был задержан серийный вор.