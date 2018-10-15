Прямой эфир

В Минске вор проник в квартиру, пока хозяин кормил на кухне ребёнка

15 октября 2018 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 октября злоумышленник проник в одну из квартир Минска с целью кражи. Хозяин жилплощади был дома.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в пятницу правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия, чтобы задержать причастных к незаконному обороту наркотиков. На улице Алибегова милиционеры услышали крик гражданина, который звал на помощь, и пошли к нему.  

Возле дома правоохранители увидели двух человек, один из которых пытался убежать, а другой старался ему помешать. Милиционеры помогли остановить первого мужчину.  

Второй гражданин пояснил, что был в своей квартире и кормил на кухне ребёнка, когда услышал подозрительные звуки в прихожей. Потерпевший решил узнать происхождение звуков и увидел неизвестного, который копался в его сумке.  

Увидев владельца квартиры, фигурант пустился бежать. Однако гражданин побежал за ним, чтобы задержать и передать милиционерам.  

Установлено, что 32-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи.  

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».  

Осенью 2018 года в Минске был задержан серийный вор.  

Карманника поймали после совершения им правонарушения в метрополитене – подробности здесь.  

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
13-летняя девочка выпала с 10 этажа в Гродно. СК устанавливает обстоятельства смерти
15 октября 2018 13:11

13-летняя девочка выпала с 10 этажа в Гродно. СК устанавливает обстоятельства смерти

На трассе М1 в Барановичском районе BMW насмерть сбил двух человек
15 октября 2018 08:12

На трассе М1 в Барановичском районе BMW насмерть сбил двух человек

В Мостовском районе механизатор пытался починить комбайн и потерял кисть руки
15 октября 2018 07:36

В Мостовском районе механизатор пытался починить комбайн и потерял кисть руки