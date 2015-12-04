В Минске водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси обязаны перевозить пассажиров с включенным ближним светом

Новости Беларуси. Столичные транспортники перешли на зимний режим работы. Своих пассажиров водители автобусов, троллейбусов и даже маршрутных такси теперь обязаны перевозить с включённым ближним светом фар даже днём.

Эти правила распространяются на городской общественный транспорт Минска с декабря по март. Повышение таких мер безопасности вызваны сложными погодными условиями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Илларионов, заместитель директора – начальник управления пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Была разработана такая структурная программа «Безопасность пассажира». Она разрабатывалась совместно с Горисполкомом, транспортными организациями, которой предусматривался ряд мер для повышения безопасности перевозки пассажиров. Среди этих мер в том числе мера по езде с включенным ближним светом фар.