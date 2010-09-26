В Минске во дворе по улице Буденного поселился пернатый хищник

Неопознанная птица стала местной достопримечательностью. Кто она, предстоит ответить орнитологам.
К слову, по описаниям минчан, точно такого же пернатого гостя замечали ранее и в других районах столицы.
Виталий Кириенков:
Сначала думал, что филин. А потом смотрю — ворону ест. Ну не будет же филин ворону есть. На одном месте сидит, ест её и никого к себе не подпускает.
Дмитрий Кириенков:
Никуда не улетает, как собака, следит за своей костью. Конечно, все боятся подойти, потому что видно, что хищник.