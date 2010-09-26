В Минске во дворе по улице Буденного поселился пернатый хищник

Необычный гость, по словам очевидцев, сразу же начал охотится на ворон.

Неопознанная птица стала местной достопримечательностью. Кто она, предстоит ответить орнитологам.

К слову, по описаниям минчан, точно такого же пернатого гостя замечали ранее и в других районах столицы.

Виталий Кириенков:

Сначала думал, что филин. А потом смотрю — ворону ест. Ну не будет же филин ворону есть. На одном месте сидит, ест её и никого к себе не подпускает.

Дмитрий Кириенков:

Никуда не улетает, как собака, следит за своей костью. Конечно, все боятся подойти, потому что видно, что хищник.