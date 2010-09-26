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В Минске во дворе по улице Буденного поселился пернатый хищник

26 сентября 2010 19:35
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Необычный гость, по словам очевидцев, сразу же начал охотится на ворон.

Неопознанная птица стала местной достопримечательностью. Кто она, предстоит ответить орнитологам.

К слову, по описаниям минчан, точно такого же пернатого гостя замечали ранее и в других районах столицы.

Виталий Кириенков:
Сначала думал, что филин. А потом смотрю — ворону ест. Ну не будет же филин ворону есть. На одном месте сидит, ест её и никого к себе не подпускает.

Дмитрий Кириенков:
Никуда не улетает, как собака, следит за своей костью. Конечно, все боятся подойти, потому что видно, что хищник.

В Минске во дворе по улице Буденного поселился пернатый хищник

В Минске во дворе по улице Буденного поселился пернатый хищник

В Минске во дворе по улице Буденного поселился пернатый хищник

В Минске во дворе по улице Буденного поселился пернатый хищник

В Минске во дворе по улице Буденного поселился пернатый хищник

# происшествия # Фотофакт

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