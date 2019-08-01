В Минске велосипедист на глазах у матери сбил ребёнка и поехал дальше

Здесь на глазах у мамы и бабушки пострадал 2-летний ребёнок. Пока бабушка высматривала маршрутку, малыш сидел в теньке под присмотром мамы. По приезду транспорта она сделала шаг к сыну и позвала его. В этот момент на мальчика наехал велосипедист.