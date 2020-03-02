В Минске в реке обнаружено тело женщины. Устанавливается её личность

Новости Беларуси. В Минске утром 2 марта обнаружено тело женщины.
По информации Следственного комитета, на улице Семашко в реке Мышка сотрудники организации, осуществляющей очистку сливных каналов, обнаружили тело женщины.
Новости Беларуси. В Минске утром 2 марта обнаружено тело женщины.
По информации Следственного комитета, на улице Семашко в реке Мышка сотрудники организации, осуществляющей очистку сливных каналов, обнаружили тело женщины.
Фото: СК
Устанавливается ее личность. На вид женщине около 40-50 лет. На месте происшествия работают следователи.
Предварительно, при осмотре телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту проводится проверка.