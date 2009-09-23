В Минске в «День без автомобиля» пьяный водитель без прав насмерть сбил пешехода

Пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет светофора на перекрестке.

Автомобиль «Опель» под управлением мужчины 1974 г.р. двигался по ул. Кальварийской со стороны пр. Пушкина. На перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину 1948 г.р., которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. От полученных травм она скончалась на месте.

Комментируя произошедшее, сотрудники ГАИ не скрывают эмоций. «В День без автомобиля, когда всех водителей призывали оставить машины дома, этот мужчина умудрился не просто сесть за руль, но сделал это, будучи лишенным водительских прав, в час дня уже напился, проехал на красный свет и лишил жизни человека», - сказали в ГАИ.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА.