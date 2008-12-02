В Минске увеличивается количество фальшивых денег

Это происходит традиционно накануне рождественских и новогодних праздников. Об этом жителей и гостей столицы предупреждают правоохранители. В Минске задержали двух мужчин, которые пытались сбыть крупную партию поддельных купюр Национального банка страны. Более полутора миллиона рублей номиналом в 10 и 20 тысяч фальшивомонетчики пытались сбыть клиенту в жилой квартире.



По словам оперативников, один из мошенников печатал деньги дома на принтере. На всех купюрах один серийный номер. По результатам экспертизы, банкноты — низкого качества: без водяных знаков, иммитации защитной нити с микротекстом и рельефности.



В ходе обыска у подозреваемых также нашли иностранную валюту. Подделку в пять долларов США они собирались поставить на поток. Копировальную и множительную технику изъяли, на задержанных завели уголовное дело "Фальшивомонетничество".