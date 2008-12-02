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В Минске увеличивается количество фальшивых денег

02 декабря 2008 11:42
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Это происходит традиционно накануне рождественских и новогодних праздников. Об этом жителей и гостей столицы предупреждают правоохранители. В Минске задержали двух мужчин, которые пытались сбыть крупную партию поддельных купюр Национального банка страны. Более полутора миллиона рублей номиналом в 10 и 20 тысяч фальшивомонетчики пытались сбыть клиенту в жилой квартире.

По словам оперативников, один из мошенников печатал деньги дома на принтере. На всех купюрах один серийный номер. По результатам экспертизы, банкноты — низкого качества: без водяных знаков, иммитации защитной нити с микротекстом и рельефности.

В ходе обыска у подозреваемых также нашли иностранную валюту. Подделку в пять долларов США они собирались поставить на поток. Копировальную и множительную технику изъяли, на задержанных завели уголовное дело "Фальшивомонетничество".
# происшествия

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