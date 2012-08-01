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В Минске утонул сын, а через три часа повесилась его 63-летняя мать

01 августа 2012 10:02
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Новости Беларуси. В Минске  31 июля около 20:30 во время купания утонул 37-летний мужчина. Через три часа повесилась его мать, сообщает ctv.by со ссылкой на МЧС Беларуси.

Александр Герасимов, подполковник юстиции, Следственный комитет по Минску:
Во время купания в канале Минской водной системы по пер. Козлова, 12 утонул неработавший минчанин. На опознание был вызван отец погибшего. По возвращении домой около 23:30 мужчина обнаружил свою 63-летнюю жену повешенной.
Женщина оставила предсмертную записку, дающую основания полагать случившееся суицидом. В записке она высказала пожелание ее кремировать.
Проводится проверка всех обстоятельств обоих фактов.

Всего с начала года в Беларуси в водоемах утонули более 430 человек, более половины утонувших на водоемах купались в состоянии алкогольного опьянения.
 

# происшествия # Утопления

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