В Минске утонул сын, а через три часа повесилась его 63-летняя мать

Новости Беларуси. В Минске 31 июля около 20:30 во время купания утонул 37-летний мужчина. Через три часа повесилась его мать, сообщает ctv.by со ссылкой на МЧС Беларуси.

Александр Герасимов, подполковник юстиции, Следственный комитет по Минску:

Во время купания в канале Минской водной системы по пер. Козлова, 12 утонул неработавший минчанин. На опознание был вызван отец погибшего. По возвращении домой около 23:30 мужчина обнаружил свою 63-летнюю жену повешенной.

Женщина оставила предсмертную записку, дающую основания полагать случившееся суицидом. В записке она высказала пожелание ее кремировать.

Проводится проверка всех обстоятельств обоих фактов.

Всего с начала года в Беларуси в водоемах утонули более 430 человек, более половины утонувших на водоемах купались в состоянии алкогольного опьянения.

