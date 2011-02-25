В Минске у жительницы Южно-Сахалинска изъята самая крупная партия драгоценных камней за последние пять лет

Более 800 бриллиантов, рубинов, сапфиров и морского жемчуга обнаружили оперативники управления по раскрытию тяжких экономических преступлений.

Товар женщина сбывала в одной из четырех собственных квартир в Минске. Клиентов искала на форумах и аукционах в интернете, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейчас оперативники выясняют каналы поступления драгоценных камней. По версии самой задержанной, их частично поставлял ее свекор, работающий ювелиром в Смоленске, а остальное она покупала по бросовым ценам на аукционах в Англии и Китае.

Андрей Сосонко, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

При осмотре квартиры у нее были изъяты не только камни, но и 76 золотых изделий. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями в крупном размере, ей грозит до 8 лет лишения свободы.