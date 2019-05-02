В Минске студенты спасли хозяйку горевшей квартиры

Новости Беларуси. Вечером 1 мая в Минске случился пожар в квартире на шестом этаже 14-этажного дома. Находившуюся в помещении женщину спасли студенты.

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели заметили дым средней концентрации, который шёл из окна на шестом этаже. Выяснилось, что горело имущество в одной из комнат двухкомнатной квартиры.