В Минске студенты спасли хозяйку горевшей квартиры
Новости Беларуси. Вечером 1 мая в Минске случился пожар в квартире на шестом этаже 14-этажного дома. Находившуюся в помещении женщину спасли студенты.
По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели заметили дым средней концентрации, который шёл из окна на шестом этаже. Выяснилось, что горело имущество в одной из комнат двухкомнатной квартиры.
60-летняя хозяйка горевшего помещения была спасена 18-летним и 20-летним студентами. Парни взломали входную металлическую дверь квартиры и вывели гражданку на незадымлённую лестничную клетку. Всех трёх госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Эвакуация жильцов не потребовалась.
Устанавливается причина пожара. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.
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