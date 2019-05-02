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В Минске студенты спасли хозяйку горевшей квартиры

02 мая 2019 06:45
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Новости Беларуси. Вечером 1 мая в Минске случился пожар в квартире на шестом этаже 14-этажного дома. Находившуюся в помещении женщину спасли студенты.  

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели заметили дым средней концентрации, который шёл из окна на шестом этаже. Выяснилось, что горело имущество в одной из комнат двухкомнатной квартиры.  

В Минске студенты спасли хозяйку горевшей квартиры-1

Фото: Минское ГУМЧС  

60-летняя хозяйка горевшего помещения была спасена 18-летним и 20-летним студентами. Парни взломали входную металлическую дверь квартиры и вывели гражданку на незадымлённую лестничную клетку. Всех трёх госпитализировали с отравлением продуктами горения.  

Эвакуация жильцов не потребовалась.  

В Минске студенты спасли хозяйку горевшей квартиры-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Устанавливается причина пожара. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.  

Весной 2019 года в Барановичах случился пожар в общежитии.  

Пострадала вахтёр – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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