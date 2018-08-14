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В Минске столкнулись автобус МАЗ и легковушка Mitsubishi: пострадали два человека

14 августа 2018 08:17
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись автобус и легковой автомобиль.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром четырнадцатого августа. Столкнулись автобус МАЗ и Mitsubishi.

Легковушка ехала по улице Алибегова со стороны проспекта Газеты «Правда» в направлении Семашко, автобус – по улице Железнодорожной, со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Семашко.

В результате происшествия пострадал 41-летний водитель и 42-летняя пассажирка Mitsubishi. У них диагностированы черепно-мозговые и другие травмы.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Накануне в центре Минска произошла крупная авария – столкнулись две легковушки и маршрутка.

«Откуда она так вылетела с такой скоростью?» Очевидец о ДТП около ЦУМа (читать далее). 

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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