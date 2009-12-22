В Минске среди бела дня с помощью автокрана украли металлический гараж

Реальное наказание - до четырех лет лишения свободы - грозит «гаражному похитителю».

На подобное преступление вора, очевидно, вдохновил советский фильм «Берегись автомобиля». Причем, с первой попытки кража не удалась. Нанятый кран оказался недостаточно мощным, а гараж — переполнен стройматериалами. Грабитель решил повторить попытку. Она увенчалась успехом, гараж уехал в Минский район к новому владельцу.

Бдительные соседи по автостоянке помогли вычислить вора.

Татьяна Гриб, пресс-офицер Московского РУВД Минска:

Немалую помощь в этом деле оказал владелец такого же гаража, который записал госномер грузовой машины. Удалось найти машину и установить продавца. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 2 УК РБ. Ущерб потерпевшему возмещен.