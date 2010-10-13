В Минске среди бела дня прямо с завода угнали трактор

Причем, угонщику удалось не только беспрепятственно вывести машину за территорию завода, но и благополучно забыть, куда же уехал трактор после всех перипетий.

Этот угон прокатил по схеме, более привычной для краж в магазинах одежды. Когда заходят в примерочную в заношенном пальто, а выходят — уже в новой куртке, при этом забыв оплатить покупку. В случае с трактором получилось примерно так же. Да и сама техника была, что называется, из новой коллекции.

В объективе камеры видеонаблюдения отчетливо видно: на территорию завода трактор с прицепом въезжает, а вскоре — и выезжает, причем, значительно обновившись. Как впоследствии выяснили оперативники, угонщик всего лишь поменял свой бывалый на абсолютно новый трактор. А контролер, в свою очередь, сделал вид, что ничего не заметил.

Андрей Сосонко, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении обоих задержанных. За кражу в особо крупном размере им грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Угонщик признает тот факт, что он похитил трактор.

По словам угонщика, выехав за территорию завода, он прямо на тракторе отправился к себе домой. А вот что было дальше, и история, и сам подозреваемый, пока умалчивают. Мужчина уверяет, что просто забыл, куда же подевал угнанный трактор.

Сам же контролер, догадавшись, что за большегрузные махинации он теперь вряд ли получит что-то, кроме срока, был более разговорчив. Но рассказать подельник смог все, кроме, собственно, главного: где же сейчас находится тот самый трактор.