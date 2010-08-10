В Минске спасатели поймали питона

В минском зоопарке на одного питона стало больше. Пятнистого красавца к братьям по крови привезли спасатели.

Питон грелся на солнышке возле одного из подъездов по улице Брилевской. Не долго думая, ценную находку оставили в зоопарке. Здесь таким экземплярам всегда рады.

Евгений Писарчик, сотрудник Минского зоопарка:

Был немного стрессован. Но, когда пересадили его в карантинную ёмкость, сразу же покушал хорошо. Лежит, отдыхает.

На обед питон съел всего двух крысят. Для годовалого хищника это норма. При хорошем питании змея может вырасти до 7 метров.

Хозяева о пропаже не заявляли. Питоны у минчан пользуются популярностью. За этот год спасателям уже пять раз приходилось ловить экзотических хищников.