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В Минске спасатели поймали питона

10 августа 2010 10:54
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В минском зоопарке на одного питона стало больше. Пятнистого красавца к братьям по крови привезли спасатели.

Питон грелся на солнышке возле одного из подъездов по улице Брилевской. Не долго думая, ценную находку оставили в зоопарке. Здесь таким экземплярам всегда рады.

Евгений Писарчик, сотрудник Минского зоопарка:
Был немного стрессован. Но, когда пересадили его в карантинную ёмкость, сразу же покушал хорошо. Лежит, отдыхает.

На обед питон съел всего двух крысят. Для годовалого хищника это норма. При хорошем питании змея может вырасти до 7 метров.

Хозяева о пропаже не заявляли. Питоны у минчан пользуются популярностью. За этот год спасателям уже пять раз приходилось ловить экзотических хищников.

# происшествия # Фотофакт

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