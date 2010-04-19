В Минске совершено разбойное нападение на пункт обмена валют

Объектом ограбления накануне вечером стал обменник в торговом центре «Глобо».

Мужчина потребовал деньги у кассира, угрожая ножом. Девушке удалось нажать на кнопку тревожной сигнализации и позвать на помощь. Нападавший был задержан начальником смены охраны магазина и сотрудниками департамента охраны.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Гомельской области. Возбуждено уголовное дело.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисколкома:

После первых случаев и вынесения наших предписаний техническая укреплённость данных обменных пунктов возросла. Они оборудованы тревожными кнопками, есть возможность вызвать сотрудников департамента охраны, которые в этом случае прибывают в максимально короткие сроки. Также еженедельно наши сотрудники проводят инструктажи с кассирами.