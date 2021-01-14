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В Минске сотрудники милиции помогли пенсионеру, который лежал на земле

14 января 2021 14:14
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Новости Беларуси. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции Октябрьского РУВД помогли пожилому мужчине добраться до дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске сотрудники милиции помогли пенсионеру, который лежал на земле -1

Во время дежурства милиционеры заметили лежащего на земле 80-летнего мужчину. Как выяснилось, ему стало плохо и он упал. Правоохранители доставили пострадавшего домой. Его уже ждали жена и дочь.

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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