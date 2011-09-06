В Минске сотрудник ГАИ поймал мотоциклиста, баловавшегося травкой, запрыгнув к нему на сиденье

Лихач ехал на мотоцикле без номеров и не остановился по требованию инспектора дорожно-патрульной службы на улице Колесникова. Ему удалось скрыться от машины ГАИ благодаря высокой скорости, которую может развивать его спортивный мотоцикл.

В тот же день мотоциклист снова попался на глаза тому же сотруднику дорожной милиции. На этот раз инспектор успел запрыгнуть на мотоцикл, а затем задержать водителя и доставить в подразделение милиции.

На мотоциклиста было составлено сразу четыре административных протокола. Оказалось, что он лишен водительских прав, у него нет страховки.



Также у мотоциклиста нашли пакетик, содержимое которого очень похоже на марихуану. Сейчас проводится анализ содержимого. Также в крови задержанного обнаружены следы наркотика: примерно за два дня до задержания он курил марихуану.