В Минске сотни квартир и детский сад на улице Васнецова 3 декабря остались без отопления

Новости Беларуси. Ночь 3 декабря и раннее утро для жителей улицы Васнецова превратились в сплошной кошмар. Из-за аварии на теплотрассе сотни квартир и детский сад остались без отопления. Прорыв трубы произошёл неделю назад. Всё это время кипяток лился в подвалы соседних домов.

Чтобы добраться до трубы и ликвидировать утечку, специалисты «Минских тепловых сетей» 2 декабря вырыли котлован, однако к работам приступили только 3 декабря днем. За это время пары горячей воды успели просочиться в квартиры, расположенные на первом этаже, оставив конденсат на окнах и испортив стены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.