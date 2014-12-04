Прямой эфир

В Минске сотни квартир и детский сад на улице Васнецова 3 декабря остались без отопления

04 декабря 2014 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночь 3 декабря и раннее утро для жителей улицы Васнецова превратились в сплошной кошмар. Из-за аварии на теплотрассе сотни квартир и детский сад остались без отопления. Прорыв трубы произошёл неделю назад. Всё это время кипяток лился в подвалы соседних домов.

Чтобы добраться до трубы и ликвидировать утечку, специалисты «Минских тепловых сетей» 2 декабря вырыли котлован, однако к работам приступили только 3 декабря днем. За это время пары горячей воды успели просочиться в квартиры, расположенные на первом этаже, оставив конденсат на окнах и испортив стены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

Другие новости рубрики

Все новости
Двое мужчин погибли на пожаре в Логойском районе
04 декабря 2014 15:11

Двое мужчин погибли на пожаре в Логойском районе

Гомель: 25-летний мужчина украл девять ботинок на левую ногу
04 декабря 2014 14:50

Гомель: 25-летний мужчина украл девять ботинок на левую ногу

Военный вертолет МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье
04 декабря 2014 13:01

Военный вертолет МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье