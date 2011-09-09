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В Минске семейная пара сдала чужую квартиру и обокрала постояльца

09 сентября 2011 08:08
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По данным следствия, женщина приобрела чужой паспорт, на который в декабре 2009 года они с мужем за $50 сняли квартиру на сутки. Затем супруги обратились в агентство недвижимости и за предоплату в $250 сдали чужое жилье 33-летнему мужчине на длительный срок. Но как только тот заехал в квартиру, криминальная пара похитила его вещи и компьютерную технику, а также имущество настоящих хозяев квартиры. В общей сложности ущерб составил Br17,5 млн.Парочка задержана. В ходе расследования установлено, что два аналогичных преступления супруги совершили в Центральном и Советском районах Минска в 2009-2010 годах.
# происшествия

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