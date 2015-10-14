В Минске с балкона 7-го этажа на машину выбросили горящий диван

Новости Беларуси. Пожар произошел на балконе в одном из домов на улице Лынькова в Минске.

Горящую мебель из окна выбросили хозяева квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем: нетрезвая супруга владельца квартиры закурила на балконе и не затушила сигарету.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Загорание дивана на S=1 кв.м. на балконе однокомнатной квартиры. АПИ, установленный ЖЭС-57, не сработал по причине отсутствия элемента питания. Поврежден диван, закопчен балкон. Сброшенным фрагментом дивана повреждено лакокрасочное покрытие кузова припаркованного автомобиля «Додж Калибр», 2006 г.в. владелец 1988 г.р.).