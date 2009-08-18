В Минске рухнул балкон

Балкон в доме № 10 по переулку Козлова в Минске обвалился 14 августа.

Хозяев в это время, к счастью, на нем не было. Соседи рассказывают, что люди совсем недавно купили квартиру, решили переехать в Минск из Житковичей, потому что дочка поступила в столичный вуз. Поклеили обои, купили холодильник, не успели переехать... как лишились балкона.



Это произошло около 14.00. Грохот был страшный, обломки горкой лежали внизу. Балкон с четвертого этажа зацепил и частично обрушил балкон на третьем. Счастье, что никто в этот момент не проходил внизу! Во всем районе дома такие: балконы еле держатся. Приехали работники ЖЭСа, МЧС, огородили территорию под балконом, сняли остатки креплений.



Дом № 10 на переулке Козлова впечатление производит удручающее: краска и штукатурка облуплены, балконы обиты фанерой, двери еле держатся и подперты камнями, внутри - следы многократных подтоплений, крыша протекает, сообщает «КП».