В Минске рабочий вонзил нож в администратора фирменного магазина, так как «ему было приказано убивать женщин»

После этого он вышел из здания, сел в попутную машину и уехал с места преступления, оставив холодное оружие в ране жертвы.
Преступник был задержан через несколько часов в городе по приметам, которые сообщили очевидцы. Сразу же был взят под стражу и помещен в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в Новинках.
Женщине-водителю автомобиля, на котором мужчина скрылся с места преступления, после задержания он завил, что ему приказано было убивать представительниц слабого пола.
Следователи заявляют, что кроме психического нездоровья подозреваемого проверяются и другие версии и мотивы совершения преступления.
35-летняя заведующая магазином помещена в больницу, сообщает ctv.by.