В Минске рабочий вонзил нож в администратора фирменного магазина, так как «ему было приказано убивать женщин»

Инцидент произошел в Минске в одном из фирменных магазинов крупной строительной компании. Работник в форменной одежде предприятия прошел через административный блок в кабинет заведующей и, не сказав ни слова, нанес ей ножом удар в шею.

После этого он вышел из здания, сел в попутную машину и уехал с места преступления, оставив холодное оружие в ране жертвы.

Преступник был задержан через несколько часов в городе по приметам, которые сообщили очевидцы. Сразу же был взят под стражу и помещен в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в Новинках.

Женщине-водителю автомобиля, на котором мужчина скрылся с места преступления, после задержания он завил, что ему приказано было убивать представительниц слабого пола.

Следователи заявляют, что кроме психического нездоровья подозреваемого проверяются и другие версии и мотивы совершения преступления.

35-летняя заведующая магазином помещена в больницу, сообщает ctv.by.