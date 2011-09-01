В Минске пьяный мужчина порывался сжечь АЗС и угрожал посетителям ножом

ЧП произошло на заправке по улице Долгобродской 31 августа. Полураздетый мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал посетителям ножом, пытался за ними гнаться, а когда его удалось обезоружить, то достал из кармана зажигалку и грозился сжечь автозаправочную станцию. После этого буйный посетитель попытался выломать дверь служебного помещения, но был остановлен прибывшим нарядом милиции.Задержанным оказался 38-летний рабочий одного из минских предприятий. Как удалось выяснить, перед тем как попасть на заправку, он после работы выпил с друзьями и направился домой. Где потерял одежду и как дошел до автозаправки мужчина не вспомнил. Также он не смог объяснить и своего поступка. По словам сотрудников заправочной станции, хулиган не выдвигал никаких требований и не собирался грабить кассу.