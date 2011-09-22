В Минске пьяный мужчина избивал детей и сотрудников детского сада, угрожая им пистолетом

Когда воспитатели попытались вступиться, мужчина достал из кармана пневматический пистолет и стал им угрожать. Работники администрации детского сада немедленно вызвали милицию. До прибытия правоохранитей мужчина бегал по территории и бил детей ногами. Едва к нему приближались воспитатели, он начинал стрелять в воздух.
Прибывшие сотрудники милиции задержали нападавшего, как оказалось, ранее он был судим за убийство. Свой поступок задержанный объяснить не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, что влечет за собой до семи лет лишения свободы%, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БЕЛТА.