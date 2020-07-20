В Минске пьяная женщина-водитель протаранила четыре авто и пошла домой

Новости Беларуси. ДТП с участием пяти автомобилей произошло рано утром 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Geely двигался по улице Одинцова в направлении Лобанка. 42-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в четыре припаркованных авто. От удара ее кроссовер опрокинулся. Пострадавших нет.

Водитель покинула место ДТП и пошла домой, где позже и была найдена сотрудниками ГАИ. За рулем женщина была нетрезвой. Результат освидетельствования – 0,75 промилле.