В Минске проведено опознание тел погибших при крушении российского самолета

Судебно-медицинская экспертиза прошла в присутствии представителя российского посольства.

Об этом сообщили в Транспортной прокуратуре Беларуси. Расследование причин крушения самолета продолжается. Прибывшие в белорусскую столицу представители авиакомпании «S-Air» подтвердили, что «черные ящики» действительно обнаружены. Где их начнут расшифровывать, в Москве или стране-изготовителе самолета, пока неизвестно. Приезд в Беларусь представителей компании-производителя ожидается в ближайшее время.

Напомним, российский самолёт бизнес-класса авиакомпании «S-Air» потерпел крушение вечером 26 октября при повторном заходе на посадку в нескольких километрах от Национального аэропорта Минск. Все пятеро находившихся на борту, а это три члена экипажа и два пассажира, погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело, которое расследует Транспортная прокуратура Беларуси. Выдвинуто несколько версий. Будет дана оценка действиям диспетчерской службы аэропорта и пилотов разбившегося самолета.