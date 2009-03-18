В Минске пропали два несовершеннолетних ребенка

Поиском детей занимается милиция, однако, у проблемы есть иная сторона медали – не криминальная. Привычка уходить из дома доводит до слез педагогов и заставляет некоторых родителей опустить руки.

Ирина хоть и мачеха Илье, но к пасынку относится, как к родному. Девять лет назад у подростка умерла мама. Её жизнь с любовью к зеленому змию завершилась в сугробе. Сейчас воспитанием ребенка занимается «вторая мама». Мальчик 4 марта ушел из дома и до сих пор о нем ничего не известно. Обращаться в милицию родной отец не захотел – опустились руки.

Большинство «ходоков» из неблагополучных семей. Горе- родители даже не замечают долгого отсутствия своих чад. Но что делать, если в семье все в порядке да вот с сыном не повезло! Дурная привычка или болезнь?! Что или кто толкает несовершеннолетнего уходить из дома? По статистике в республике около трехсот подростков – бродяги. Минимум, что им грозит – постановка на учет в милиции, максимум – лечение в психиатрической больнице.

Детскую беспризорность можно смело назвать социальным злом. И борьба с ним требует совместных усилий общества и государства. Во время разрухи и гражданской войны Советская Россия усилиями товарища Дзержинского за 3-4 года решила эту проблему. Опыт, правда, специфический. Беспризорников в 20-е годы в ходе массовых облав насильно помещали в закрытые колонии. Там подростков воспитывали трудом и коллективом. Автор знаменитой "Педагогической поэмы" Макаренко считал, что "воспитатель имеет право на принуждение". Сейчас иные времена и другие нравы. В октябре прошлого года Палата представителей третьего созыва приняла законопроект "Об основах деятельности по профилактике правонарушений". Он позволяет подходить к проблеме комплексно, а также закрепляет основные формы участия государственных органов.

Спустя две недели похождений Илья все таки вернулся домой – грязного и голодного его нашли на вокзале. Как нам сообщили в милиции сейчас в республики более шестидесяти детей по тем или иным причинам находятся в розыске. Один из них Вячеслав Тарасюк. Пятнадцатилетний парень в конце февраля ушел из дома и до сих пор о нем ничего не известно.

