В Минске произошёл пожар из-за сушки белья над газовой плитой

Новости Беларуси. 13 октября в 23:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в Минске.
По сведениям Минского ГУМЧС, загорание произошло в квартире на первом этаже одного из домов по улице Хмелевского. Через десять минут после получения информации о загорании пожар был потушен.
Огнём было повреждено имущество, закопчена квартира.
Установлено, что пожар начался на кухне. Квартиросъёмщик оставил сушиться бельё над включенной газовой плитой.
Осенью 2019 года в Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру.
Проблема оказалась в утечке газа – здесь подробности.