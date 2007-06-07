В Минске произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси

На пересечении улиц Аранская и Маяковского маршрутка врезалась в бордюр, снесла пять турникетных ограждений, столкнулась с легковым автомобилем и врезалась в ограждение подземного перехода.

Двое пассажиров маршрутки госпитализированы, остальные от медицинской помощи отказались. Авария случилась по вине водителя легковой машины, совершавшего разворот.



По встречному направлению водитель автомашины "Фольксваген-пассат", двигавшейся по улице Маяковского, подъехал к перекрестку и осуществил разворот в обратном направлении. Разворачиваясь, он въехал в первую полосу, по которой двигалось маршрутное такси. И со слов водителя, автомобиля, он просто не заметил маршрутное такси, которое двигалось по первому ряду. Водитель маршрутки был вынужден сдать вправо, с целью избежать ДТП.