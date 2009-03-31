В Минске произошло разбойное нападение на филиал одного из банков

Вчера в 17 часов 8 минут на пульт охраны Московского отдела поступило сообщение об экстренном срабатывании сигнализации.

Прибывший наряд милиции установил, что минутой ранее неизвестный, угрожая кассиру пистолетом, похитил почти две тысячи долларов, 850 евро, две тысячи российских и более двух миллионов белорусских рублей. Спрятав деньги в чёрный пакет, грабитель скрылся.

- Он был в черной маске, подбежал к окну, начал угрожать мне оружием, приказал доставать все деньги из кассы, - рассказал телеканалу СТВ кассир банка. - Я нажал тревожную кнопку и дальше выполнял все его приказания. Действовал в соответствии с инструкцией.

Татьяна ГРИБ, пресс-офицер Московского РУВД Минска: «Следственным отделом предварительного расследования Московского РУВД города Минска возбуждено уголовное дело по статье 207 часть 2. УК РБ, по которой преступнику грозит до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества».



Как заявили в столичном ГУВД, следствие не связывает это преступление с разбойным нападением на обменный пункт в гипермаркете «Простор». Напомним, об этом случае мы рассказывали 21 февраля. Тогда неизвестный в военном камуфляже под предлогом инкассации ограбил кассира.