В Минске произошло разбойное нападение на филиал одного из банков

Прибывший наряд милиции установил, что минутой ранее неизвестный, угрожая кассиру пистолетом, похитил почти две тысячи долларов, 850 евро, две тысячи российских и более двух миллионов белорусских рублей. Спрятав деньги в чёрный пакет, грабитель скрылся.
- Он был в черной маске, подбежал к окну, начал угрожать мне оружием, приказал доставать все деньги из кассы, - рассказал телеканалу СТВ кассир банка. - Я нажал тревожную кнопку и дальше выполнял все его приказания. Действовал в соответствии с инструкцией.
Татьяна ГРИБ, пресс-офицер Московского РУВД Минска: «Следственным отделом предварительного расследования Московского РУВД города Минска возбуждено уголовное дело по статье 207 часть 2. УК РБ, по которой преступнику грозит до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества».
Как заявили в столичном ГУВД, следствие не связывает это преступление с разбойным нападением на обменный пункт в гипермаркете «Простор». Напомним, об этом случае мы рассказывали 21 февраля. Тогда неизвестный в военном камуфляже под предлогом инкассации ограбил кассира.