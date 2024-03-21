Новости Беларуси. В Минске произошло первое в этом сезоне ДТП с самокатом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они появились в городе после зимы только неделю назад.

По предварительной информации, около 8 утра 35-летняя водитель автомобиля Mazda двигалась по улице Леонида Беды. При повороте направо на Сурганова не уступила дорогу и совершила наезд на 23-летнего пешехода. Молодой человек пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу для обследования.