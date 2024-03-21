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В Минске произошло первое в этом сезоне ДТП с самокатом

21 марта 2024 18:48
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Новости Беларуси. В Минске произошло первое в этом сезоне ДТП с самокатом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они появились в городе после зимы только неделю назад.

В Минске произошло первое в этом сезоне ДТП с самокатом-1

По предварительной информации, около 8 утра 35-летняя водитель автомобиля Mazda двигалась по улице Леонида Беды. При повороте направо на Сурганова не уступила дорогу и совершила наезд на 23-летнего пешехода. Молодой человек пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу для обследования.

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области

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